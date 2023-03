Cardul de energie este inutil! Hidroelectrica e marele vinovat Foarte mulți clienți, persoane fizice, se plang ca nu primesc facturi, dar au carduri de energie, a declarat vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege. „Singurul lucru care ne vizeaza și putem sa analizam problema este ca foarte, foarte mulți clienți se plang ca nu primesc facturi, nu sunt emise facturile, facturile nefiind emise, ele nu pot fi achitate prin aceste carduri. Din cate știu, cardurile au un termen, cele care au fost distribuite in prima parte a anului trebuie folosite pana in iunie sau iulie, daca nu ma inșel, și oamenii se plang ca nu primesc facturile de la furnizori și nu au cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul ANRE a vorbit despre reclamațiile venite din partea romanilor:„Singurul lucru care ne vizeaza si putem sa analizam problema este ca foarte, foarte multi clienti se plang ca nu primesc facturi, nu sunt emise facturile, facturile nefiind emise, ele nu pot fi achitate prin aceste carduri. Din…

- Vești importante pentru romani. Toate facturile la energie și gaze naturale se schimba, potrivit unui proiect de ordin elaborat de ANRE. Practic, facturile vor fi simplificate astfel incat oamenii sa aiba acces mai ușor la informații despre tarif și consum. Cu alte cuvinte, factura trebuie sa conțina…

- Social Romanii vor putea achita facturile de gaz și curent in rate februarie 6, 2023 10:57 Conform anunțului facut de vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare in Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege, furnizorii de energie electrica vor avea obligația de a accepta plata in rate a facturilor…

- Aproximativ 70.000 de tineri din Romania vor primi un ajutor de 700 de lei pentru plata cheltuielilor.Cardurile de energie vor fi distribuite prin intermediul poștașilor, in perioada 1-15 februarie. Prima tranșa de 700 de lei pentru plata facturilor va ajunge la oameni pe data de 20 februarie. Oamenii…

- Poșta Romana va incepe distribuirea cardurilor de energie la 1 februrie. Facturile vor putea platite și la poștaș. Se va accepta și achitarea restanțelor. Cardul de energie va putea fi utilizat la plata facturilor, fie ca este vorba despre gaze naturale, curent electric sau intreținere, dar și pentru…

- Cardurile de energie urmeaza sa fie fi distribuite romanilor de la 1 februarie, a anuntat ministrul Investitiilor si Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Acestea sunt destinate persoanelor vulnerabile, ca un ajutor pentru plata facturilor. Cardurile vor putea fi folosite incepand cu 1 martie. Cardul de…

- Sunt patru milioane de gospodarii care ar urma sa beneficieze de ajutorul pentru incalzire, conform simularilor de pana acum, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, marți, pe B1 TV. Oficialul a confirmat ca este vorba despre doua tranșe a cate 700 de lei fiecare.…

- Hidroelectrica anunța ca facturile la energie vor ajunge, in sfarșit, la clienți, dupa mai multe luni de intarziere. Motivul intarzierii este implementarea noului sistem informatic de facturare.