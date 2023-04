Cardul de energie – Ce se va întâmpla cu beneficiarii care își schimbă domiciliul Autoritațile iau in calcul sa schimbe unele reguli care vizeaza beneficiarii cardului de energie, care iși schimba domiciliul, potrivit unui proiect de act normativ. Proiectul de OUG, pus recent in dezbatere publica, vizeaza o procedura de anulare/ emitere a cardului de energie, ce se va aplica in cazul in care un beneficiar al ajutorului iși schimba domiciliul.In acest caz, beneficiarul va avea obligația ca, la schimbarea domiciliului sau reședinței, sa anunțe Poșta Romana. Informarea Poștei va putea fi facuta fie direct la oficiile poștale, fie telefonic, conform Avocat.net. Procedura de validare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

