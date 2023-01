Cardurile de energie se distribuie incepand cu data de 1 februarie, iar pana pe 15 februarie vor ajunge la cele aproximativ 2,8 milioane gospodarii eligibile. Primele plați, inclusiv online, se vor putea face din data de 20 februarie, dupa cum anunța autoritațile. Procedura ar fi urmatoarea: poștașul aduce cardul la locuința beneficiarului, se poate achita prin poștaș sau online, daca va fi aprobat in ședința de saptamana viitoare actul normativ respectiv (in prezent, proiectul este in dezbatere publica). Documentel vor putea fi incarcate de acasa, apoi poșta face verificari și dupa trei zile…