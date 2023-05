Cardul de energie 2023: Cum pot sa verifice romanii cați bani au in cont Cardul de energie 2023: Cum pot sa verifice romanii cați bani au in cont Una dintre modificari care vizeaza voucherele pentru energie, se refera la modul in care se verifica soldul din contul beneficiarilor ajutorului de 1.400 de lei, suma care este acordata de stat celor cu venituri mici pentru plata plata facturilor la energie. […]