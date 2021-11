Medicul chirurg Sorin Balos din Brașov, care a fost prins in flagrant in timp ce lua mita in valoare de 8.000 de lei de la pacienți, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile chiar in aceasta seara. Hotararea a venit din partea Tribunalului Brasov, dupa ce, initial, magistratii acestei instante l-au plasat in arest la domiciliu.