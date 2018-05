Stiri pe aceeasi tema

- Medicii cardiologi atrag atentia asupra pericolului pe care il reprezinta fibrilatia atriala, una dintre cele mai des intalnite cauze ale accidentului vascular cerebral, cu atat mai mult cu cat aceasta nu prezinta simptome, dar poate fi descoperita cu un simplu control la medicul de familie.

- Ti se intampla adesea sa ti se declanseze instantaneu o durere de cap daca simti un miros puternic de parfum? Ori poate ai stare accentuata de greata dupa ce folosesti produse de curatenie cu miros pregnant? E posibil sa suferi de o afectiune destul de comuna, fara sa stii.Vezi AICI simptomele…

- McKenna Hovenga a fost o adevarata bucurie pentru parinții sai, atunci cand a venit pe lume. Fericirea acestora a fost insa umbrita, dupa ce fetița de șapte saptamani a ajuns pe patul de spital. Pentru ca iși doreau sa stea mai mult timp alaturi de bebelușul lor, Kassy și Lee, parinții micuței…

- Ai dureri de cap? Te trezesti cu gust amar în gura dimineata? Ai putea avea probleme cu fierea. “În acest caz e bine sa ai un regim de viata cumpatat si sa eviti unele alimente. Iata ce spune medicul!

- O buna prietena de-ale Israelei Vodovoz a facut dezvaluiri dureroase despre cunoscuta femeie de afaceri. Invitata in cadrul emisiunii "Agentia VIP", Florentina Ion a facut mai multe dezvaluiri despre Israela Vodovoz.

- Medicii legisti trag un semnal de alarma, dupa ce au descoperit cauzele reale ale decesului subit al Israelei Vodovoz. Autopsia a aratat ca fosta balerina a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt si a provocat o hemoragie interna masiva, potrivit Stirile Pro TV. Citeste si: DOLIU…

- Cu totii stim ca urzicile sunt extrem de sanatoase si ca ele contin multe vitamine (A, B2, C, K), un numar mare de amnioacizi, saruri minerale (calciu, magneziu, fier, siliciu, etc), substante proteice, acid pantoteic, acid folic, amine, cetone, etc.

- Uneori, organismul ofera indicii subtile ca ceva este in neregula cu tine. De aceea, fii atenta la aceste semne și mergi la medic. In spatele lor se poate ascunde o boala de inima, scrie realitatea.net.