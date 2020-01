Cardiologii de la SJU se chinuiesc cu improvizaţii pentru cazurile urgente In urma unor sesizari ale pacientilor, care au reclamat ca nu exista conditii pentru tratarea cazurilor urgente cu patologie cardiovasculara la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Craiova, medicii cardiologi confirma ca spitalul nu are ecocardiograf in Unitatea de Primiri Urgente (UPU). Mai multi dintre doctorii de la Sectia de Cardiologie au transmis solicitari in acest sens catre conducerea spitalului si spun ca actul medical al cardiologilor care efectueaza garzi in SJU este pus in pericol in lipsa unei sonde pentru cord. Medicii mai spun ca aproximativ 50% dintre bolnavii care se prezinta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

