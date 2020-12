Mesajul de Craciun al Preafericirii Sale, Cardinalul Lucian Muresan Sarbatoarea Nasterii Mantuitorului nostru Isus Cristos, in care celebram Taina Pruncului Sfant din ieslea Betleemului, este in acest an mangaierea si binecuvantarea lui Dumnezeu pentru omenirea atat de incercata din cauza pandemiei. Biserica Romana Unita cu Roma a cunoscut bine bucuria Craciunului in timpurile prigoanei comuniste si certitudinea prezentei Domnului atunci cand lumea parea ca o uitase. Va purtam in inima si in rugaciunile prin care cerem Bunului Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Sfinte, sa va ocroteasca pe fiecare…