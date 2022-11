Vaticanul, prin purtatorul de cuvant, Matteo Bruni, a anunțat deschiderea unei anchete in cazul cardinalului francez Jean-Pierre Ricard, care a marturisit ca a abuzat sexual o fata de 14 ani cu mai multe decenii in urma, transmite Reuters. Matteo Bruni a mai precizat ca Vaticanul este la curent cu faptul ca autoritatile judiciare franceze au demarat o ancheta in acest caz. Investigatia Vaticanului nu va incepe inainte ca ancheta autoritatilor civile franceze sa se finalizeze, astfel incat concluziile acesteia sa poata fi folosite in scop informativ. Cardinalul francez a recunoscut abuzul comis…