Cardinalul australian George Pell va fi judecat pentru agresiuni sexuale

Cardinalul australian George Pell, care ocupa pozitia a treia in ierarhia de la Vatican, a fost trimis in judecata marti in urma unor acuzatii mai vechi de agresiune sexuala, pe care prelatul le respinge insa categoric, informeaza AFP. George Pell, unul dintre cei mai apropiati consilieri ai papei Francisc, a devenit astfel cel mai inalt reprezentant al Bisericii Catolice trimis in judecata pentru agresiuni sexuale. Natura exacta a faptelor prezumtive nu a fost dezvaluita, autoritatile italiene limitandu-se sa vorbeasca despre o serie de "plangeri multiple". Cardinalul australian, in varsta de…