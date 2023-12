Fostul consilier al Papei Francisc, cardinalul Angelo Becciu, a fost condamnat la cinci ani și jumatate de inchisoare. Acesta este acuzat ca a savarșit infracțiuni financiare, in special deturnare de fonduri. Cardinalul Angelo Becciu, in varsta de 75 de ani, este demnitarul Bisericii Catolice cu rangul cel mai inalt. Acesta a ajuns in fața judecatorilor de la Tribunalul penal de la Vatican. Presa internaționala relateaza ca Angelo Becciu ar fi fost implicat intr-o afacere imobiliara din Londra care s-a soldat cu pierderi uriase pentru Biserica Catolica. Avocatul Cardinalului a declarat ca va face…