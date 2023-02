Cardinal celebru scapă de acuzațiile de agresiuni sexuale: faptele s-au prescris Ancheta pentru agresiuni sexuale in forma agravata ce a fost deschisa in cursul toamnei trecute in cazul cardinalului francez Jean-Pierre Ricard, fost arhiepiscop de Bordeaux, a fost inchisa din cauza ca faptele s-au prescris, conform unui anunt al parchetului din Marseille, transmite AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, vineri, incetarea procesului penal impotriva deputatului PNL de Prahova Mircea Rosca, acuzat de trafic de influenta, dupa ce faptele pentru care acesta era acuzat s-au prescris, transmite AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- FIFA a decis sa ancheteze cum a fost posibil ca Salt Bae, chef si proprietar de restaurante celebru, si alte persoane au obtinut “acces nejustificat” pe teren dupa finala Cupei Mondiale de fotbal, in Qatar, informeaza bbc.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Judecatorii Tribunalului Calarasi au dispus incetarea procesului penal fata de cei 11 inculpati trimisi in judecata in urma peste sapte ani in dosarul cunoscut sub denumirea ”Nana”, care viza retrocedarea frauduloasa a unor suprafete de teren in comuna Nana din judetul Calarasi, informeaza news.ro.…

- Tribunalul Bucuresti a admis miercuri o cerere de revizuire depusa de fostul presedinte al Camerei Deputatilor Bogdan Olteanu si a dispus incetarea procesului penal impotriva acestuia in dosarul in care a fost condamnat la cinci ani inchisoare pentru trafic de influenta, pe motiv ca faptele s-au…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis luni incetarea procesului penal impotriva omului de afaceri Dorin Cocos, care avea in prima instanta o condamnare de trei ani inchisoare pentru trafic de influenta intr-un dosar privind retrocedari ilegale la ANRP, deoarece faptele s-au prescris. Fii…