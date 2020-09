Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul american Cardi B a depus actele de divort, dupa un mariaj de trei ani cu Offset. Dupa mai multe despartiri si infidelitati, cuplul va continua pe cai separate, relateaza Mediafax.Cardi B, in varsta de 27 de ani, divorteaza de sotul ei, nimeni altul decat rapperul Offset. Dupa…

- Andreea Esca a vorbit pentru prima data, luni seara, la Pro Tv, intr-un interviu, despre greutațile prin care a trecut familia sa, din cauza infectarii cu noul coronavirus. Soțul sau, Alexander Eram, in varsta de 50 de ani, a fost primul care a manifestat simptomele specifice coronavirusului. Apoi fiul…

- Marin Calin dezvaluie ca in cei doi ani scurși a fost amenințat in doua randuri. “Judecatoarea Burlan mi-a zis ca nu am nicio șansa in fața lor, ca au relații. Soțul ei, Marcel Pușcaș, mi-a spus la un moment dat sa am grija sa nu fac vreun accident. I-am raspuns ca nu am mașina și el zice: “Poate te…

- Silviana Riciu și soțul ei iși vor mari familia in scurt timp, motiv pentru care cei doi fac acum ultimele pregatiri pentru venirea pe lume a fetiței lor. Tatal este pregatiti pentru orice provocare, iar Silviana vrea sa lase tot greul pe el.

- Un barbat isi suna sotia acasa și-i spune: – Draga, am fost invitat sa merg la pescuit in Canada cu seful meu si cativa prieteni de-ai lui. Vom fi plecati pentru o saptamana. Este o oportunitate pentru mine sa obtin acea promovare pe care am asteptat-o, asa ca ai putea sa-mi impachetezi suficiente haine…

- Acum doi ani, in luna iulie, cantareața de muzica populara Angela Rusu avea 93 de kilograme. Atunci a decis sa ia atitudine și sa scape de kilogramele in plus, lucru care i-a reușit de minune in numai doi ani. In prezent artista cantarește 76 de kilograme. Pentru ca și-a schimbat radical masura la haine…

- Anda Adam și soțul sau urmeaza sa divorțeze. Dupa ce in ultima perioada semnele au fost mai mult decat evidente ca s-a produs o ruptura, iata ca deja actele au fost depuse la notar, iar in curand se va produce și separarea oficiala!

- A trecut cu brio de probele de foc din emisiunea ”Asia Express”, acolo unde a ajuns pana in semifinala, alaturi de soția sa, Adda, dar jocul pare ca nu s-a terminat inca pentru Catalin Rizea.