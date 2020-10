Stiri pe aceeasi tema

- Știți cum se spune.. „‘Ține prietenii aproape, iar dușmanii și mai aproape”. Pe principiul asta par sa se ghideze și Cardi B și Nicki Minaj. Știm deja ca cele doua nu-s deloc cele mai bune prietene, avand un trecut cel puțin.. „contondent”. Fanii speculeaza faptul ca cele doua sunt acum in relații ceva…

- In weekend, Cardi B și-a sarbatorit ziua de naștere in Las Vegas alaturi de cațiva prieteni. Printre invitați s-a numarat și fostul ei soț – Offset – de care a divorțat in urma cu o luna. Se pare ca printre cadourile pe care rapper-ul i le-a facut lui Cardi B, se numara și un Rolls... View Article

- Cum iți poți recuceri iubita mai frumos, decat cu un cadou care s-o lase fara cuvinte? Așa s-a gandit și rapper-ul Offset, de care Cardi B a anunțat ca vrea sa divorțeze. Cantareața pare gata sa cada in plasa, insa fanii o avertizeaza sa nu se lase induplecata.

- De cand s-a aflat ca rapperita incearca sa divorțeze de Offset, au inceput sa apara tot felul de zvonuri legate de motivele care au dus la aceasta separare subita. Inițial s-a vorbit despre infidelitatea lui Offset, dupa care se insinua faptul ca de fapt Cardi B ar avea pe altcineva. Bineințeles ca…

- Zilele trecute a ieșit la iveala faptul ca Offset și Cardi B divorțeaza, insa motivul care a dus la luarea acestei decizii nu era cunoscut. Apropiații rapper-itei au declarat ca Offset ar fi calcat din nou stramb, iar Cardi satula de episoadele sale de infidelitate s-a hotarat sa puna stop. Nu este…

- Rapperul american Cardi B a depus actele de divort, dupa un mariaj de trei ani cu Offset. Dupa mai multe despartiri si infidelitati, cuplul va continua pe cai separate, relateaza Mediafax.Cardi B, in varsta de 27 de ani, divorteaza de sotul ei, nimeni altul decat rapperul Offset. Dupa…

- Schimbari in topul Billboard HOT 100, adica topul celor mai #fresh piese din lume. Daca saptamana trecuta pe primul loc in acest top ajungea Harry Styles și al sau single „Watermellon Sugar”, de data aceasta Cardi B și Megan Thee Stallion au ocupat aceasta poziție. Clipul are deja 106 milioane de vizualizari …

- Cardi B nu s-a simțit bine primita in industria muzicala, prima persoana care a susținut-o la inceput fiind Offset. Rapper-ița in varsta de 27 de ani a marturisit ca „sentimentele i-au fost ranite”, pentru ca oamenii nu o luau in serios ca artist și ca singura persoana care a sprijinit-o a fost Offset,…