- Dupa o saptamana de incertitudini și haos, rapper-ița a facut lumina in ceea ce privește casnicia ei cu Offset. Cardi a anunțat ca s-a impacat cu soțul ei, deși actele de divorț inca sunt depuse. Cantareața a spus ca nu e bipolara, doar ca e puțin nebuna și ca uneori ii vine sa il stranga... View Article

- Șoc! Cardi B divorțeaza de rapperul Offset. Infidelitatea repetata, motivul scandalului! Cardi B divorțeaza de rapperul Offset dupa un mariaj de 3 ani. Celebra artista a intentat deja actele de divorț saptamana aceasta la o judecatorie din Georgia. Cardi B și Offset s-au casatorit in secret in anul…

