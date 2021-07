Cardi B, petrecere ca-n basme pentru aniversarea fiicei sale. Artista nu s-a uitat la bani / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Dispriția copiilor din Romania este foarte comuna, iar din pacate, mulți dintre aceștia sunt gasiți morți dupa mai multe zile. In urma cu patru zile, mai exact, vineri seara, un apel la 112 anunța dispariția unei adolescente de 16 ani cu probleme psihice. Din pacate, reacția dispecerei de la Ambulanța…

- Mare petrecere in familia lui Cristi Borcea. Gemenii pe care fostul acționar de la echipa Dinamo ii are cu Mihaela, fosta sa soție, au implinit varsta de 18 ani. Aniversarea a fost marcata cu un party de zile mari, la care au fost invitate personaje cunoscute in lumea mondena romaneasca, dar și maneliști…

- A fost mare, mare petrecere și sarbatoare la turta fiicei lui Augustin Viziru. Celebrul actor a organizat o petrecere de vis in cinstea micuței Maria, alaturi de frumoasa sa iubita. Viorica de la Clejani, Ana Baniciu, Doinița Oancea, Catalin Cazacu, dar și alte nume consacrate din showbiz au fost prezente…

- Prințul Harry și Meghan Markle se pare ca nu au consultat-o pe Regina Elisabeta in legatura nu numele fiicei lor. Numele fetiței este Lilibet Diana, o combinație dintre prescurtarea numelui Reginei Elisabeta și „Diana”, numele mamei prințului Harry. O sursa din Palatul Buckingham a declarat pentru BBC…

- Feli poate sa se laude pentru ca este o femeie cu adevarat implinita! Cantareața se bucura de o cariera frumoasa, de o fetița minunata și de un partener alaturi de care traiește o superba poveste de dragoste. Pare visul oricui, dar puține femei știu care este, de fapt, secretul relației fericite pe…

- Ziua și surpriza in showbizul autohton. Nici bine nu s-au relaxat restricțiile din pandemie ca Loredana Groza și Ema Uta, unul dintre cei mai buni make-up artiști de la noi din țara, au și dat o petrecere de pomina in casa de lux a celei poreclite „regina pensulelor din Romania”. Parodia de la prima…

- Pe 6 mai, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Pitești s-au sesizat cu privire la faptul ca, in curtea unei locuinte din municipiul Pitești, se desfasoara un eveniment privat, la care participau mai multe persoane. CITESTE SI Zeci de amenzi aplicate de polițiști la o nunta in Argeș La fața locului…

- Nicolas Sarkozy, unul dintre foștii președinți ai Franței, a denunțat o petrecere ilegala, „exasperat” de zgomotul facut de vecini in toiul nopții, scrie presa franceza. Faptele au avut loc in noaptea de marți spre miercuri, 13 spre 14 aprilie. In jurul orei 22:30, mai mulți ofițeri de poliție au intervenit…