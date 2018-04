Cardi B, gravida in rochie de 9000 de dolari Cardi B, gravida in rochie de 9000 de dolari Cardi B este, in prezent, una din cele mai apreciate artiste rap din America, multi fiind de parere ca a devansat-o categoric pe celebra Nicki Minaj. Desi se afla in plina ascensiune a carierei, artista a ramas insarcinata si a trebuit sa isi anuleze turneul pe care urma sa il sustina in vara acestui an. Asta nu o opreste insa sa sustina recitaluri in emisiunile tv unde este invitata, piesele sale sa fie difuzate in heavy rotation sau postarile sale de pe social media sa devina virale. Aparitiile sale publice nu sunt deloc mai prejos. Cardi B iese la… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

