Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu și iubitul ei, Catalin Tomata, au fost prezenți la prezentarea de moda a Paulei Milea. Evenimentul a avut loc joi seara (29 martie). Prezentarea s-a desfașurat chiar la restaurantul lui Catalin. Elena și iubitul ei au venit impreuna și pe toata perioada serii el n-a scapat-o din priviri…

- Dan Deneș, colegul lui Tudor Ionescu din trupa ”Fly project”, nu iși mai incape in piele de fericire de cand a devenit tata de baiețel. Artistul a vorbit pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, despre bucuria pe care o traiește de cand familia lui s-a marit.(CITEȘTE ȘI: CATE KILOGRAME A LUAT IN…

- Deși a facut eforturi uriașe sa nu iși lase la vedere sarcina, ei bine, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata primele imagini cu burtica de gravida a Sorinei Docuz. Viitoarea mamica se menține intr-o forma de zile mari și are foarte mare grija de aspectul ei fizic. (VEZI ȘI: Fosta doamna primar…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este gravida! Imediat, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu a confirmat ca așteapta un copil cu iubitul ei, Catalin „Tomata”, ea fiind gravida in luna a șasea. EBA și Catalin „Tomata” urmeaza sa aiba…

- In varsta de 39 de ani, actrița canadiana urmeaza sa devina mamica pentru prima data. Știrea ca e insarcinata a fost confirmata de mai mulți apropiați de-ai vedetei pentru jurnaliștii de la E! News. Din pacate, deocamdata, niciun reprezentant de-al artistei nu a putut fi contactat pentru a oferi mai…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de propriul soț, Alexei Mitachi. Dupa ce a injunghiat-o mortal in zona gatului, tanarul medic stomatolog a trimis un mesaj de pe telefon, dupa care s-a aruncat in gol de la etajul șapte al unei cladiri din Chișinau. In casa in care s-au certat era bebelușul…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta cu nerabdare…