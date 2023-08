Stiri pe aceeasi tema

- O femeie care asista sambata, 29 iulie, la un concert al cantaretei Cardi B, in Las Vegas, a aruncat cu bautura in direcția artistei. Cardi B a reacționat imediat, aruncand cu microfonul in spectatoare, transmite AFP, citata de presa romana .

- Din primele informații, se pare ca este vorba despre o femeie din Otopeni, in varsta de 40 de ani, care și-ar fi aruncat bebelușul in soba imediat ce acesta a venit pe lume, potrivit Jurnalul de Argeș. Poliția s-a sesizat dupa ce femeia a ajuns in stare grava la spital, cu sangerari abundente. In acest…

- La data de 20 mai ora 00.45, Poliția Suceava a fost sesizata la 112 cu privire la faptul ca pe Calea Obcinilor un autoturism a fost implicat intr-un eveniment rutier. Patrula din cadrul Politiei municipiului Suceava – Biroul Rutier s-a deplasat la fața locului și a constatat ca la data de 20.05.2023,…

- O femeie din orașul Otopeni, județul Ilfov, a fost agresata de concubin, iar acesta, la un moment dat, a turnat benzina peste ea și a dat foc la un burete. Femeia are arsuri minore, iar barbatul este in custodia oamenilor legii.Polițiștii orașului Otopeni au fost sesizați, in noaptea de marți spre…