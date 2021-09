Stiri pe aceeasi tema

- Adela Popescu a nascut al treilea copil in luna iulie a acestui an, iar acum s-a aflat ca revine la „Vorbește lumea”. Prezentatoarea n-a mai aparut pe micul ecran din luna ianuarie, iar Lora i-a luat locul la momentul respectiv. Vestea ca Adela Popescu revine la „Vorbește lumea” a fost facuta chiar…

- Chiar daca a devenit mama, Gina Pistol acorda o mare importanța felului in care arata, siluetei sale, mai ales ca jobul ei presupune apariția pe micul ecran. Intr-o postare pe Instagram, vedeta a dezvaluit ce mananca, care e meniul ei complet pe timpul unei zile. Gina Pistol a nascut o fetița perfect…

- Adela Popescu a nascut cel de-al treilea copil. Actrița aa adus pe lume un baiat frumos și sanatos, de 3.620 kg, ce a primit nota 10 la naștere. Soțul vedetei, Radu Valcan, este cel care a facut primul marele anunț in mediul online. „Credeți ca este ușor sa fii trezit la 5-6 dimineața, sa fie liber…

- Cardi B și Offset au impreuna o fetița de trei ani, pe nume Kulture, iar acum se pregatesc sa-și extinda familia. Prezenta pe scena BET Awards, Cardi B a anunțat ca este insarcinata. Ea și-a urmat anunțul de mai multe fotografii pe contul de Instagram, viralizate rapid. In ultima dintre ele, Cardi B…

- Recent, Naomi Campbell (51 de ani) a fost surprinsa de paparazzi in public pentru prima oara dupa ce a anunțat ca a nascut. Vedeta a fost fotografiata in timp ce iși facea cumparaturile intr-un supermarket. Deși a trecut doar o luna de cand a devenit mama, supermodelul a uimit pe toata lumea cu modul…

- Anamaria Prodan atrage atenția cu o noua poza alaturi de Laurențiu Reghecampf. Vedeta a facut noi declarații despre soțul ei, cel care in urma cu cateva zile anunțat divorțul. De dimineața, Anamaria Prodan și-a surprins fanii nu cu vreo fotografie in costum de baie, ci cu una in care apare foarte apropiata…

- La cateva zile dupa ce s-a spus ca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf vor divorța dupa 15 ani de relație, impresara iși surprinde din nou fanii de pe contul de socializare. Lucrurile par mai liniștite, iar cei doi petrec in continuare timpul impreuna, fara sa le pese de parerile altora despre ei.…