Cardano, noua vedetă pe piața cripto Necunoscuta criptomoneda Cardano (ADA) a ieșit de nicaieri pentru a deveni a treia ca marime dupa Bitcoin și Ethereum, dupa o creștere recenta a prețurilor, pe masura ce entuziaștii blockchain cauta opțiuni mai prietenoase climatului. Cota acestei criptomonede “verzi” a crescut cu peste 36% in ultima saptamana, iar capitalizarea sa de piața se ridica la […] The post Cardano, noua vedeta pe piața cripto first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

