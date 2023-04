Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), a anunțat recent ca urmeaza sa fie extins termenul pentru plata cu cardul de energie a facturilor vechi de anul trecut, fața de octombrie 2022, cum este acum. Decizia a fost luata pentru a veni in ajutorul beneficiarilor care sunt clienții Hidroelectrica, ale caror probleme sunt cunoscute de toata lumea. Emiterea cu intarziere a facturilor Hidroelectrica i-a pus pe clienți in imposibilitatea de a folosi cardul de energie. Acum se are in vedere extinderea termenului pana la care vor putea fi platite facturile, fiind luata in…