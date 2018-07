Card de sănătate. Ce-i aşteaptă pe români? Toate cardurile de sanatate, inclusiv cele emise inainte de 31 decembrie 2012, vor fi considerate valabile pana in 2020. Guvernul a adoptat joi o Hotarare prin care prelungește valabilitatea cardurilor din rațiuni care țin de economii la bugetul statului. „Prin prelungirea duratei de valabilitate a cardului pana la data expirarii valabilitatii certificatului digital necalificat emis de Autoritatea de Certificare a CNAS, se degreveaza bugetul de stat pentru anul 2018 – 2019 cu cheltuielile aferente tiparirii unui numar de aproximativ 14,2 milioane carduri nationale de asigurari de sanatate, precum… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

- Toate cardurile de sanatate, inclusiv cele emise inainte de 31 decembrie 2012, vor fi considerate valabile pana in 2020. Guvernul a adoptat joi o Hotarare prin care prelungește valabilitatea cardurilor din rațiuni care țin de economii la bugetul statului.

