Stiri pe aceeasi tema

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost aplicate 157 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 58.000 de lei. 74 de conducatori auto au fost sanctionati de politisti,…

- 12 absolventi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina s-au prezentat la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, la inceputul acestei saptamani, pentru a fi numiti in functie potrivit pregatirii si specializarilor. Opt fete și cinci baieți alcatuiesc noua promoție; majoritatea…

- Nu mai puțin de 110 de pompieri și 17 jandarmi s-au luptat, incepand de sambata la pranz, sa localizeze și sa stinga incendiul de vegetație uscata și de padure izbucnit pe Dealul Istrița, pe raza comunei Breaza. Conform estimarilor Instituției Prefectului și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența,…

- Consiliul Județean anunța ca va demara controale la operatorii de transport, pentru a verifica daca aceștia respecta greutatea maxima admisa pe drumurile publice. In urma ședinței de saptamana trecuta, la care au participat operatorii economici furnizori de bunuri divizibile (agregate de balastiera)…

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, fiind aplicate 162 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 49.000 de lei, in urma neregulilor constatate. Pentru nerespectarea limitelor maxime admise…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au continuat activitatile de combatere a indisciplinei in trafic, ca urmare a neregulilor constatate fiind aplicate 238 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 66.000 de lei. Au fost aplicate 70 de sanctiuni contraventionale…

- Marți, politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Județean Buzau au prins, la Grebanu, un localnic in varsta de 49 de ani, urmarit internațional. Autoritațile judiciare din Germania au emis pe numele sau un mandat european de arestare, pentru savarsirea unor infractiuni…

- Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au aplicat 173 de sancțiuni contravenționale in ultimele 24 de ore, in valoare totala de 44.000 lei. Astfel, politistii au retinut 7 permise de conducere pentru neacordarea prioritații de trecere pietonilor. De asemenea, 45 de conducatori…