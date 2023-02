Cârciu, DRP: „Deschidem sesiunea de proiecte pentru protejarea și consolidarea identității românești din afara granițelor” Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni (DRP) anunța ca lanseaza marți, 28 februarie, Sesiunea de finanțare nerambursabila pentru anul 2023. DRP transmite ca așteapta proiecte in beneficiul romanilor din afara granițelor și ca domeniile vizate sunt Educație, Cultura, Societate civila, Mass-media, precum și Spiritualitate și tradiție. Carciu: Este normal sa sprijinim cat mai mult romanii de […] The post Carciu, DRP: „Deschidem sesiunea de proiecte pentru protejarea și consolidarea identitații romanești din afara granițelor” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

