Stiri pe aceeasi tema

- Franta si Statele Unite ale Americii sunt 'decise sa-si continue actiunile in cadrul coalitiei internationale' antijihadiste in Irak si in Siria, a comunicat miercuri presedintia de la Elysee, in urma unei discutii telefonice purtate miercuri de cei doi presedinti, Emmanuel Macron si Donald Trump,…

- Eurocontrol a anuntat ca aproximativ jumatate dintre cele 29.500 de zboruri programate astazi in Europa ar putea suferi intarzieri. Organizatia a specificat, de asemenea, ca problema a fost identificata si ca sunt luate masuri pentru remedia situatia. Este de asteptat ca situatia sa revina la normal…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, joi, ca operatiunea militara americana din Siria s-ar putea incheia foarte curand, adaugand ca Washingtonul a cheltuit miliarde de dolari pe operatiunile din Orientul Mijlociu si nu a primit nimic in schimb, relateaza Politico.com.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat, marti, cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre summitul la care vor participa liderii Turciei, Rusiei si Iranului, ce sa va desfasura in Ankara, cu privire la conflictul din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Vineri, incepand cu ora 7:30, a fost inchisa circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe A2, pe ambele sensuri de mers, intre Bucuresti si Drajna, km 12+000 – km 105+500, din cauza viscolului puternic si a vizibilitatii reduse, anunta CNAIR. Aeronavele decoleaza si cu 40 de minute…

- Presa internationala relateaza ca sute de mercenari rusi au fost ucisi si raniti intr-o confruntare cu forte militare de la o baza americana din Siria. Situatia s-a complicat si mai mult in cea mai fierbinte regiune a lumii. Unde poate duce conflictul din Siria si din Orientul Mijlociu?

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat telefonic, sambata, despre atacurile aeriene desfasurate de catre fortele israeliene asupra unor tinte din Siria, iar liderul de la Moscova a facut apel la evitarea intensificarii tensiunilor, relateaza Tass.

- Operatiunea Turciei in regiunea Afrin din nordul Siriei, controlata de kurzi, a inceput „de facto” prin bombardamente transfrontaliere, dar niciun fel de trupe nu au intrat in Afrin, a declarat vineri ministrul apararii turc Nurettin Canikli, citat de Reuters, potrivit agerpres.Intr-un interviu…