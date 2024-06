VIDEO Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost eliberat

Fondatorul WikiLeaks, Julian Assange, a fost eliberat, un judecător american semnând, miercuri dimineaţă, acordul său de recunoaştere a vinovăţiei, potrivit AFP şi Reuters.Julian has arrived at the federal court house in Saipan. [citeste mai departe]