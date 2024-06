Carburanții se scumpesc de la 1 iulie Se scumpesc carburanții Carburantii se scumpesc de 1 iulie, dupa ce s-au ieftinit, in ultimele saptamani. Guvernul a decis, inca de la sfarsitul anului trecut, sa creasca accizele la benzina si motorina, in doua etape. Prima etapa a avut loc la 1 ianuarie. Atunci, preturile la pompa au crescut, imediat. Benzina s-a scumpit cu 29 de bani pe litru, iar motorina cu 26 de bani pe litru, in comparatie cu sfarsitul anului trecut. Conform calendarului stabilit de autoritati, a doua majorare a accizelor la carburanti va avea loc la 1 iulie. De exemplu, accizele la benzina fara plumb vor fi majorate cu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

