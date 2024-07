Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) constata in ultima perioada o tendința de descreștere a cotațiilor Platts la produsele petroliere pe bursele internaționale. Astfel, in intervalul ultimelor 14 zile utilizat la calcularea prețurilor maximale, cotațiile Platts la benzina s-au redus cu 45 $/tona sau 5,1%, iar la motorina cu 46 $/tona sau 5,7%. In același timp, aprecier