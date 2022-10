Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri la carburanți, pentru miercuri, 18 octombrie. Benzina se scumpește cu 4 bani, iar motorina cu 28 bani. Maine, un litru de benzina va costa 25,25 lei, iar unul de motorina va putea fi cumparat cu 28,81 lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri ale carburanților, pentru miercuri, 5 octombrie. Benzina și motorina se scumpesc cu 5 bani. Astfel, maine, un litru de benzina va costa 24,12 lei, iar unul de motorina 25,52 lei.

- Motorina și benzina se ieftinesc. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noile prețuri plafon, pentru 28 septembrie.Astfel, benzina A95 se va vinde maine cu 23 de lei și 92 bani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a facut publicat noile prețuri ale carburanților, in weekend, 24-26 septembrie. Astfel, benzina se scumpește cu 5 bani, iar motorina se ieftinește cu 10 bani. In weekend, un litru de benzina va costa 24,07 lei, iar unul de motorina 26,02 lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru weekend, 10-11 septembrie. Benzina se ieftinește cu 25 de bani, iar motorina cu 27 de bani. Astfel, pentru un litru de benzina, șoferii vor trebui sa scoata din buzunar 24,24 de lei iar pentru un litru…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la carburanți pentru ziua de vineri, 26 august. Benzina se ieftinește cu 3 bani, iar motorina cu 37 bani. Maine, un litru de benzina va costa 25,81 lei, iar unul de motorina 27,14 lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru joi, 18 august.Un litru de benzina A95 va fi vandut la pompa cu maximum 25 de lei și 72 de bani. Pretul este in scadere cu 15 bani.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la carburanți pentru miercuri, 27 iulie. Benzina se ieftinește cu 32 bani, iar motorina cu 22 bani. Maine, un litru de benzina va costa 28,37 lei, iar unul de motorina 27,78 de lei.