Carburanții s-au scumpit in prima zi din 2023 Prețul benzinei a crescut azi cu 36 de bani pe litru și cel al motorinei cu 38 de bani pe litru in stațiile Petrom, liderul pieței, scumpire care a urmat matematic abandonarea reducerii cu 50 de bani pe litru decisa de Guvern și reducerea accizei. Așadar, din […] Articolul Carburanții s-au scumpit in prima zi din 2023 apare prima data in Observator de Argeș .