Stiri pe aceeasi tema

- Germania ofera tichete pentru benzina, reduceri la transportul public și bonusuri cetațenilor: Masuri de sprijin pentru populație in contextul creșterii prețurilor energiei Germania ofera tichete pentru benzina, reduceri la transportul public și bonusuri cetațenilor: Masuri de sprijin pentru populație…

- Falimentul City Insurance nu a afectat doar piața RCA. Fostul lider din piața asigurarilor a emis și polițe de asigurare/garanții in valoare de aproximativ 6 miliarde de lei, aferente contractelor de achiziție publica și contractelor sectoriale, iar iminența falimentului acestui asigurator afecteaza…

- Razboiul din Ucraina are consecințe economice in intreaga lume, inclusiv in Romania. Carburanții și gazul s-au scumpit, iar dolarul s-a apreciat fața de leu. Analiștii se așteapta sa creasca și prețul cerealelor.

- In urma discutiilor din sedinta coalitiei, plafonarea pretului la energie ar urma sa ramana in vigoare si sa se prelungeasca pentru o perioada de timp, iar Guvernul sa caute si alte masuri pentru a mentine preturile la energie. De asemenea, liderii coalitiei au ajuns la un acord de principiu si pe reducerea…

- Plafonarea preturilor nu este suficienta pentru a rezolva criza de pe piata RCA si este nevoie de un pachet de mai multe masuri pentru a fi siguri ca, dupa sase luni, nu vor mai exista aceleasi probleme, este de parere Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei. “Pe piata RCA exista probleme,…

- Premierul italian, Mario Draghi, a anuntat miercuri ca pregateste un pachet de masuri "de mare anvergura" pentru a atenua cresterea valorii facturilor la energie, atat pentru gospodarii, cat si pentru companiile din tara, dupa ce, in ultimele luni, Executivul a alocat peste 10 miliarde euro in acest…

- Guvernul va adopta saptamana viitoare ordonanta de urgenta privind noile masuri de sprijin pentru facturi pentru populatie si firme, a anuntat miercuri premierul Nicolae Ciuca. „Am discutat cu ministrul Energiei si se lucreaza la partea de continut a ordonantei de urgenta pe care doresc sa o finalizam…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat azi noi masuri de sprijin in fața scumpirilor la energie. Astfel, TVA va fi redus la 5% la energie electrica, din aprilie, iar agricultura și industria alimentara vor fi ajutate cu facturile la gaze. In fața marilor scumpiril la energie, Executivul va introduce noi…