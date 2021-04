Carburanții s-au scumpit cu peste 20%, în 12 luni. Prețul crește în continuare Carburanții s-au scumpit accelerat in ultimele luni, ca urmare a creșterii prețului petrolului, relateaza Digi24.ro. Benzina s-a scumpit cu peste 20% in 12 luni, iar motorina cu 15%, iar prețul la carburanți crește in continuare. Șoferii lasa acum la pompa cu un leu mai mult fața de cat lasau in aprilie, anul trecut, pentru un litru de benzina, care a trecut iar de 5,5 lei. Scumpiri au fost și la motorina. Majorarea prețurilor la carburanți ar urma sa se reflecte și in prețurile de la raft. Anul trecut, in luna aprilie, un litru de benzina costa 4,51 de bani, iar cel de motorina era 4,71 de bani.… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

