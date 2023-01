Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat noile prețuri ale carburanților, pentru miercuri, 21 decembrie. Astfel, benzina se ieftinește cu 10 bani, iar motorina cu 8 bani. Astfel, maine, șoferii vor achita pentru litru de benzina 22,03 lei, iar pentru unul de motorina 22,78…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a anunțat noile prețuri ale carburanților, in weekend, 17-18 decembrie. Benzina se ieftinește cu 27 de bani, iar motorina cu 10 bani. Astfel, in weekend, un litru de bezina va costa 22,31 lei, iar unul de motorina 23,00 lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru perioada 17-19 decembrie.De sambata pana luni, un litru de benzina A95 va fi vandut la pompa cu 22 de lei și 31 de bani, cu 27 bani mai puțin decat astazi.

- Dupa ce in luna iunie a anului curent prețurile la carburanți au atins un nivel istoric maximal de 33,90 lei/litru pentru benzina COR 95 și de 32,46 lei/litru pentru motorina standard, actualmente Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) atesta cea mai mare scadere de preț pentru motorina,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a facut publice noile prețuri ale carburanților, pentru ziua de joi, 24 noiembrie. Benzina se ieftinește cu 22 bani, iar motorina cu 25 bani. Maine, un litru de benzina va costa 25,73 lei, iar unul de motorina 25,75 lei.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat vineri, 18 noiembrie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile incepind cu 19 noiembrie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 26,52 lei/litru (-17 bani), iar al motorinei…

- Carburanții se scumpesc din nou. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi prețuri plafon la carburanți pentru 5-7 noiembrieUn litru de benzina A95 va fi vandut la pompa cu 26 de lei și 6 bani, cu 19 bani mai mult decat vineri.

- Este vizibil un nou val de scumpiri la pompa. Astazi, in Romania, carburantii standard se comercializeaza cu preturi cuprinse intre 6.79 lei/l și 8.41 lei/l. Benzina standard din zona Turzii – Petrom (Campia Turzii): 7,33 lei/litru – Lukoil (Turda și Campia Turzii): 7,34 lei/litru – OMV (Turda): 7,42…