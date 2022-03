Stiri pe aceeasi tema

- Invazia trupelor rusești pe teritoriul Ucrainei a dus la prabușirea rublei fața de dolar și euro și a provocat o creștere brusca a prețului petrolului și gazului. Deja la ora 7 dimineața, cursul dolarului a depașit 84 de ruble rusești, iar euro - 95 de ruble.

- Guvernul kazah ia in considerare o propunere in trei direcții menita sa ii faca pe criptominerii sa plateasca mult mai mult pentru operarea in țara, ceea ce ar putea face Kazahstanul mai puțin atractiv pentru industrie, conform cointelegraph.com. Pe 4 februarie, prim-viceministrul de finanțe…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) anunta ca, in sedinta Guvernului de miercuri, a fost aprobata Hotararea pentru completarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura.

- Scumpirile sunt resimțite de romani in toate domeniile, de la energia electrica, gaze, alimente, pana la prețurile la benzina și motorina, care cresc de la o zi la alta. Conform INS, prețurile au fost mai mari in decembrie 2021 fața de aceeași perioada anul trecut cu 8,2%. Carburanții s-au scumpit și…

- O noua scumpire a carburanților. ANRE a aprobat noi preturi-plafon pentru carburanti.Astfel, benzina cu cifra octanica A 95 va costa 20,35 lei/litru, iar motorina - 17,24 lei/litru, cu 6 și, respectiv cu 2 bani mai mult decat astazi.

- In Moldova, se așteapta o creștere a prețurilor pe piața imobiliara. Cei care au semnat contracte de cumparare de locuințe anul trecut nu vor simți aceasta creștere, iar cei care vor cumpara un apartament nou ar trebui sa fie pregatiți pentru un preț actualizat. "Conform calculelor preliminare, noile…

- Ministerul Finanțelor a publicat noile accize care vor fi platite in anul 2022, iar cele la carburanți au parte de o mica creștere. Accizele la carburanți se ajusteaza la inceputul fiecarui an. Noile niveluri sunt de 1.892 de lei pentru 1.000 de litri de benzina fara plumb și de 1.734 de lei…

- Benzina și motorina se vor scumpi, de la 1 ianuarie, dupa ce Guvernul a majorat nivelul accizelor care vor fi practicate in 2022. Nivelul accizelor aplicabil in anul 2022 a fost stabilit prin „actualizarea cu cresterea preturilor de consum comunicata oficial de Institutul National de Statistica", arata…