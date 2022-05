Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la carburanți pentru weekend, 7-10 mai. Așadar, prețul benzinei va crește cu 20 bani, iar cel al motorinei va crește cu 12 bani. ANRE anunța ca in weekend un litru de benzina va costa 28,17 lei, iar un litru de motorina 27,75…

- Carburanții se scumpesc din nou. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) anunța ca prețul la benzina și motorina a fost majorat din nou pentru zilele de weekend. Astfel, benzina se scumpește cu 15 bani, iar motorina cu 6 de bani. Astfel, benzina va ajunge sa coste la pompa 27, 44…

- Prețul motorinei și al benzinei crește in continuare. Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noile tarife plafon la carburanți.Astfel, in perioada 30 aprilie -3 mai, un litru de motorina se va vinde cu 27 de lei și 29 bani, cu 6 bani mai mult decat astazi.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a afișat prețurile la benzina și motorina pentru 19 aprilie. Așadar, prețul benzinei va crește cu 2 bani, iar cel al motorinei va scadea cu 2 bani. ANRE anunța ca, marți, un litru de benzina va costa 26,76 lei, iar un litru de motorina 26, 24…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat joi, 31 martie, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 1 aprilie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 27,44 lei/litru (cu 18 bani mai mult), iar al motorinei…

- În ultima perioada, prețurile la combustibil au crescut considerabil, atingând cote maxime. Dupa o lunga perioada de scumpiri, benzina COR 95 înregistreaza o ușoara ieftinire, potrivit Realitatea.md. „Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica (ANRE)…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a publicat vineri, 4 martie, un nou preț maxim la produsele petroliere principale de tip standard, care va fi valabil incepind cu 5 martie. Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 25,26 lei/litru (cu 33 bani mai mult), iar al motorinei…

- Agenția Naționala de Reglementare în Energetica a anunțat prețul maxim de referința, care va fi valabil în weekend și ziua de luni, inclusiv. Astfel, un litru de benzina va costa 24.22 lei, cu 3 bani mai mult. Un litru de motorina va costa 21.03 lei, cu 1 bani mai mult. De la…