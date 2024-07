Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, carbunele ne-a fost din nou de mare ajutor și trebuie sa o spunem raspicat. Pentru securitatea energetica a romanilor, vom face tot ceea este posibil pentru a prelungi termenele pentru funcționarea termocentralelor pe carbune, spune ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- De cind canicula ne pune la incercare, munca operatorilor de la 112 a devenit extrem de solicitanta. Operatorii fac fața cu greu numarului de apelurilor in aceasta perioada, așa cum zilnic mii de oameni au nevoie de ajutor. Cele mai multe solicitari sint de la cei care se simt rau din cauza caldurii…

- Primarul Bistriței, Ioan Turc, a anunțat astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca in oraș au fost amenajate trei puncte de prim ajutor si de distribuție a apei potabile. Unde sunt situate și care este programul de funcționare: „Avem avertizari succesive de canicula. Am solicitat SVSU sa amenajeze…

- Ultima postare de pe pagina oficiala a Primariei Carei dateaza din 17 iunie 2024 semn ca aveam de-a face cu o prima victima a caniculei, administratorul paginii oficiale a Primariei Carei. Intamplarea face ca anunțul sa se refere tocmai la punctele de prim ajutor pe care se chinuie sa le amenajeze…

- Primaria orașului Ocna Mureș a inființat un punct de prim ajutor in centrul orașului Ocna Mures, mai exact langa Casa de cultura, in cadrul caruia personal medical poate oferi ajutor de specialitate persoanelor afectate de temperaturile foarte ridicate din aceasta perioada! ”Va recomandam sa va luați…

- Ca urmare a avertizarii de cod portocaliu de canicula, Primaria Ramnicului a activat trei puncte de prim-ajutor unde cei afectați de caldurile excesive pot cauta adapost pana ce iși revin. Cele trei spații sunt amplasate in piețele orașului – Centrala, Nord și Ostroveni, sunt dotate cu un pat cu așternuturi…

- ❗In atenția populației ????Avand in vedere atenționarile de canicula prognozate, Municipiul Campia Turzii se afla sub avertizare, cu cod galben, de canicula și disconfort termic ridicat! ♨️Temperaturile vor fi cuprinse

- Deplasarile sunt recomandate in primele ore ale dimineții sau seara, pe cat posibil prin zone umbrite, alternand deplasarea cu repausul, in spații dotate cu aer condiționat (magazine, spatii publice);