- Investitorii au salutat marti acordul Uniunii Europene referitor la pachetul de relansare economica dupa pandemia de coronavirus, ca fiind un moment de cotitura pentru activele financiare din regiune, afectate ani de zile de crizele datoriilor publice si diviziunile dintre nord si sud, transmite Reuters.

- Economia Germaniei își va reveni începând din octombrie dupa pandemie, a declarat ministrul Economiei, Peter Altmaier, într-un interviu publicat duminica, citat de Reuters."Sunt sigur ca încetinirea economiei noastre poate fi oprita dupa pauzele din vara și ca,…

- China a descoperit ca sectoarele pentru carne si fructe de mare ale pietii angro de alimente din Beijing sunt grav contaminate cu noul coronavirus si suspecteaza ca temperatura scazuta si umiditatea ridicata ar fi putut contribui la acest lucru, au declarat joi oficiali citati de Reuters.

- Premierul Ludovic Orban a discutat in cadrul consultarilor pe care le-a avut, miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei despre modul de implementare a Programului IMM Invest, Planul de redresare economica, atragerea de surse de finantare interne si externe,…

- De la accelerarea adoptarii tehnologiei 5G la utilizarea datelor digitale, Uniunea Europeana recurge la tehnologie ca instrument de redresare din criza provocata de pandemia de coronavirus si pentru a concura mai bine cu Statele Unite si China in domenii cheie, transmite Reuters.

- Romania va primi una din cele mai mari sume prin giganticul plan european de redresare economica in valoare de pana la 750 de miliarde de euro prezentat miercuri de presedintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

- Diplomati chinezi au abordat responsabili ai guvernului german cu scopul de a-i incita sa exprime opinii pozitive asupra gestionarii de catre Beijing a epidemiei de COVID-19, a declarat Ministerul de Interne german , intr-o scrisoare pe care Reuters a putut-o sa o consulte duminica. "Guvernul german…

- Premierul italian Giuseppe Conte a promis duminica redeschiderea scolilor din tara sa in luna septembrie, subliniind ca o eventuala reluare a cursurilor in timpul verii ar fi pus in pericol ”sanatatea copiilor”, transmit AFP si Reuters, scrie Agerpres. ‘Scoala se afla in centrul gandurilor noastre si…