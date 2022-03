Stiri pe aceeasi tema

- Verificari ale ANPC la stații de distribuție a carburanților Foto: Arhiva / radioconstanta.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Peste 90 de stații de distribuție a carburanților au fost verificate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului, a anunțat astazi purtatorul de…

- ANPC a aplicat amenzi in valoare de 950.000 de lei, iar ANAF sanctiuni contraventionale in suma de 140.000 de lei in urma controalelor efectuate, pana in prezent, la furnizorii de carburant din Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru.„As vrea sa fac o serie de precizari…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat vineri un bilanț al controalelor derulate de Protecția Consumatorilor, ANAF, ISU și Inspecția Muncii la benzinarii, dupa isteria prețurilor la carburanți de miercuri seara. Potrivit Guvernului, Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor…

- AMENZI in valoare de 370.000 de lei pentru benzinarii care au speculat prețurile! S-au emis ordine de incetare a practicilor incorecte. Purtatorul de cuvant al Guvernului – Dan Carbunaru a anuntat ca ANPC a dat amenzi in valoare de 370.000 de lei unui operator de statii de carburant in urma cresterii…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a anunțat, joi seara, dupa ședința de Guvern ca ANPC a dat amenzi de 370.000 de lei unui operator de statii de carburant in urma cresterii nejustificate a preturilor la benzina si motorina. Si benzinaria din Beius care miercuri a vandut benzina si…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru a transmis, miercuri, ca "nu sunt probleme cu stocurile de carburanti si ca premierul Nicolae Ciuca a dispus controale la benzinarii, dupa ce, in mai multe zone ale tarii, s-au format cozi la statiile de carburanti, romanii dorind sa alimenteze, pe fondul…

- Uite PLF, nu e PLF sau un fel de Alba neagra cu nervii romanilor. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a facut, miercuri, o serie de clarificari privind efectele generate de ieșirea din starea de alerta. Persoanele care intra in țara fara certificat verde sau testare nu mai intra in caractina,…

