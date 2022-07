Dan Carbunaru a fost intrebat, miecuri, la finalul sedintei de Guvern, ce se va intampla cu despagubirile in dosarul Colectiv in conditiile incare ISU si Primaria Sectorului 4 au depus contestatii la solicitarile executorilor. “Cu siguranta, in perioada imediat urmatoare, cel mai probabil pana la sfarsitul acestei veri, Guvernul, prin intermediul Ministerului de Finante, va gasi solutia achitarii acestor despagubiri, cel mai probabil prin intermediul ISU, pentru ca si aceasta a fost o discutie legata de procedura de lucru cum si in ce maniera aceste despagubiri sa ajunga catre cei care au primit…