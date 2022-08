Carbunaru a declarat, miercuri, la finalul sedintei de Guvern, ca pana in 2027 este alocata suma de 1,5 miliarde de euro pentru reabilitarea infrastructurii de irigatii. “Astazi, in sedinta de Guvern, a fost aprobata lista pentru amenajarile de irigatii pentru care se va reacorda caracterul de utilitate publica. Totodata, si modificarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania, in valoare totala de 1,5 miliarde de euro, ceea ce reprezinta totalul fondurilor alocate de la bugetul national pana in anul 2027. Mai concret, cu aceasta finantare va…