- Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a informat ca duminica va fi reluata actiunea suplimentara pentru a sustine campania de vaccinare impotriva COVID-19, prin organizarea unei noi caravane mobile in cartierul Alexandru cel Bun din municipiul resedinta. Potrivit sursei citate, duminica, intre…

- Punctele mobile de vaccinare din municipiul Chișinau vor staționa astazi, 25 iunie, in sectorul Centru și in orașul Durlești. Astfel, in intervalul orelor 10:00-18:00, troleibuzul se va afla pe bulevardul Negruzzi, linga Hotelul Cosmos. In același interval, autobuzul se va afla in orașul Durlești, pe…

- Autoritațile provinciei Punjab, Pakistan, au anunțat ca vor bloca telefoanele mobile pentru persoanele care nu se vaccinaza impotriva infecțiilor provocate de coronavirus. Anunțul a fost facut vineri și reprezinta o sancțiune pentru cei care nu doresc sa imunizeze, dupa cum relateaza Yahoo News. „La…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița, a vorbit duminica seara la Digi 24, despre situația vaccinarii impotriva COVID-19. Valeriu Gheorghița a anunțat ca din aceasta saptamana va fi facuta publica rata de vaccinare pentru fiecare județ și pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.…

- Doua centre de vaccinare, pe roti, vor fi lansate in capitala. Mai exact, vor fi amenajate in aceste scopuri un troleibuz si un autobuz. Troleibuzul va stationa conform unui grafic, in locuri prestabilite, in toate sectoarele capitalei, iar autobuzul va merge in suburbii, transmite IPN.

- Primarul Emil Boc a declarat, vineri, ca a propus realizarea unor caravane mobile în cartierele din Cluj-Napoca. Acestea ar putea fi amplasate în zone precum platoul din Maraști ori în Piața Garii. „Eu am propus,…

- Echipele mobile de vaccinare de la Spitalul Militar se vor afla, in cursul zilei de joi, in comunele Costesti si Ciortesti, pentru a vaccina persoanele inscrise in zilele precedente pe listele intocmite de autoritatile locale. Prefectul judetului Iasi, Marian Grigoras, a informat ca vaccinul utilizat…

- Acestea sunt arondate in structurile spitalelor militare de la nivel național, iar traseul lor va fi stabilit impreuna cu Direcțiile de Sanatate Publica. Centrele vor fi folosite in localitațile rurale unde nu exista medic de familie, spune coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, Valeriu Gheorghița.…