Caravana vaccinării se mută acum în școală! Caravana vaccinarii se muta acum in școala! Sambata, 8 mai 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Argeș, sub sloganul 100 pentru vaccinare, in intervalul 9,00-13,00 s-au vaccinat 126 de cadre didactice, dovedind astfel faptul ca Argeșul a mai facut un pas spre normalitate. Sambata, 15 mai 2021, incepand cu ora 9.00, la Colegiul Național ”I.C.Bratianu” […] Articolul Caravana vaccinarii se muta acum in școala! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

