Stiri pe aceeasi tema

- Bilete de avion cu 5 euro pe toate destinațiile. Compania zboara și din Romania .Pana cand este valabila promoția Ryanair vinde un milion de bilete de avion cu 5 euro, pentru toate destinațiile spre care zboara. Pana cand este valabila promoția Antalya cu avionul din Baia Mare si Cluj! Operatorul low-cost…

- Ministerul spaniol al Sanatatii a anuntat luni peste 23.000 de noi cazuri de COVID-19 fata de raportarea de vineri, in timp ce in ultimele sapte zile au survenit inca 141 de decese asociate acestei boli, transmite agentia EFE, citata de agerpres. Numarul total al cazurilor de COVID-19 confirmate in…

- Amenzi, inchisoare ori suspendarea drepturilor parintești – Vezi ce risca spaniolii care refuza sa-și lase copiii la școala Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate La fel ca in Romania, școlile din Spania au fost…

- Ionel Bogdan, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Maramureș: ”Impreuna, recladim Romania și punem Maramureșul pe roate” Președintele PNL Maramureș, Ionel Bogdan, și-a lansat candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Județean in alegerile locale din aceasta toamna. In cadrul…

- Cea mai mare economie europeana a scazut cu peste 10 la suta in al doilea trimestru, insa și-a revenit dupa punerea sub control a pandemiei și a ridicarii majoritații restricțiilor impuse populației și companiilor, arata raportul Bundesbank. Economiștii spun ca avansul va fi susținut in aceasta…

- Caravana TIFF revine la Satu Mare, pe 22 și 23 august, pentru doua seri de cinema in aer liber, in Pasajul Corneliu Coposu. Doua thrillere antrenante ii vor ține in priza pe spectatori de la 21.30: Urma, in regia lui Dorian Boguța, premiat pentru debut la TIFF 2020, și Jocuri de putere/ El Reino, unul…

- Piata auto europeana a scazut si in luna iunie, dar declinul a fost mai modest decat in lunile precedente, gratie in special planului de sustinere a industriei auto adoptat in Franta, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP, informeaza AGERPRES…

- Piata auto europeana a scazut si in luna iunie, dar declinul a fost mai modest decat in lunile precedente, gratie in special planului de sustinere a industriei auto adoptat in Franta, arata cifrele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP. Potrivit…