- In 2021, numarul deceselor cauzate de accidente rutiere se situeaza sub nivelurile anterioare pandemiei, dar imbunatațirea este inca prea lenta pentru a le reduce la jumatate pana in 2030. Se estimeaza ca 19.900 de persoane au fost ucise pe drumurile din UE anul trecut, conform cifrelor finale privind…

- In 2021, Romania a inregistrat 92 de decese la un milion de persoane din accidente rutiere, cel mai mare numar din Europa, in crestere cu 7% fata de anul anterior (85 de decese la milion), arata datele Comisiei Europene. Media UE este 45 de decese la milion.

- Dr. Bogdan Dorobat, medic primar radiologie si imagistica medicala la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti si doctor in stiinte medicale, a declarat pentru News.ro ca in Romania sunt foarte putine centre unde se fac trombectomii, interventii care pot salva viata pacientilor care au suferit accident…

- Romania nu a notificat transpunerea Directivei privind echilibrul dintre viața profesionala și cea privata a parinților. Comisia Europeana declanșeaza procedura de infringement. Comisia Europeana a anunțat miercuri, 21 septembrie, ca a declanșat o procedura de infringement (procedura de constatare…

- Romania este țara europeana cu cei mai mulți copii uciși in accidente rutiere. Peste 100 iși pierd viața anual in accidente rutiere, iar 450 sunt raniți grav. Numai in primele opt luni din acest an, in Capitala au avut loc 32 de accidente grave in care au fost implicați minori. Cauzele: fie copiii au…

- Elena Udrea, condamnata definitiv la sase ani de inchisoare in dosarul Gala Bute, scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook ca nu este de acordul cu „modul in care principiul mentinerii legaturii cu familia este legiferata” in Romania. Fostul ministru spune ca mamele condamnate nu pot tine legatura…

- Cod Rutier 2022: LISTA categoriilor scutite de la purtarea centurii de siguranța. Situațiile in care nu este obligatorie. AMENZI Centura de siguranța este obligatorie in Romania pentru persoanele care circula in autovehicule pe drumurile publice. Șoferii trebuie sa le atraga atenția pasagerilor cu privire…