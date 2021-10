Stiri pe aceeasi tema

- La Aeroportul Iasi se pot vaccina anti-Covid nu doar pasagerii, ci toti cetatenii Uniunii Europene, precum si cei din tari non-UE, dar care au resedinta in Romania. Centrul de vaccinare se afla in incinta terminalului T3 (zona Sosiri), programul fiind zilnic, intre orele 08.00 – 20.00. Serul folosit…

- Caravana mobila de vaccinare va fi lansata sambata, in Sectorul 6, si isi va continua activitatea in fiecare sfarsit de saptamana pana la finele anului, de fiecare data intr-un nou loc din Capitala, a anuntat Primaria Municipiului Bucuresti. Imunizarea este gratuita si nu este nevoie de o programare…

- Caravana „Impreuna pentru viața” se afla vineri, 10 septembrie, la Azilul de noapte – Pater Jordan. Se ofera consultații multiple beneficiarilor, intr-un cadru artistic. Aceștia se pot vaccina cu ser Pfizer sau Johnson & Johnson.

- Dosar penal pentru vanzarea unor parfumuri contrafacuteLa data de 4 septembrie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 au identificat, in parcarea unui complex comercial din municipiul Constanta, un barbat, de 32 de ani, din Bucuresti, care oferea spre vanzare mai multe parfumuri ce purtau insemnele unei…

- Reprezentanții Centrului de Transfuzii Sanguine Cluj-Napoca și organizatorii festivalului UNTOLD anunța ca sambata, 04 septembrie, și duminica, 05 septembrie, caravana mobila BLOOD NETWORK se va afla... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un anunț venit joi, 12 august, din partea instituției conduse de catre Daniel Baluța le da de veste șoferilor ca peste 2.500 de locuri de parcare publica de pe bulevardele din Sectorul 4, administrate de Primaria Sectorului 4 prin Direcția de Mobilitate Urbana, vor intra in regim de tarifare, incepand…

- Proiectul "Caravana mobila de vaccinare", care prevede infiintarea unui centru mobil de vaccinare care sa se deplaseze in toate sectoarele Capitalei, in week-end, este supus aprobarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in sedinta de luni, potrivit news.ro. Acesta isi propune cresterea…

