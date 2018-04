Caravana migranţilor a ajuns la frontiera cu California Cel putin 150 de migranti centramericani au sosit la Tijuana, in Mexic, la frontiera cu SUA, fiind decisi sa ceara azil Washingtonului, informeaza luni AFP si Reuters.



Mai multe sute de migranti originari din America Centrala s-au adunat duminica la frontiera dintre Mexic si SUA dupa ce au traversat teritoriul mexican timp de o luna.



Multi dintre ei au decisi sa se prezinte in fata autoritatilor americane pentru a depune cereri de azil si ar urma sa fie plasati in centre speciale. "Speram ca guvernul SUA sa ne deschida portile", a declarat o migranta de 52 de ani, originara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au impuscat mortal doi palestinieni si au ranit alti 12 la granita dintre Israel si Fasia Gaza vineri, intr-o noua zi de proteste, relateaza Reuters. Cativa palestinieni au adus clesti pentru a taia gardul de frontiera, iar, pe masura ce multimea crestea, militarii israelieni au…

- Ambasadorul rus la Londra, Aleksandr Iakovenko, a solicitat o intrevedere cu ministrul de externe britanic Boris Johnson pentru a discuta despre ancheta referitoare la otravirea unui fost spion rus si a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii, informeaza sambata agentiile internationale de presa. "Speram…

- SUA intentioneaza sa adopte in aceasta saptamana sanctiuni contra oligarhilor rusi in conformitate cu o lege care vizeaza amestecul Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016, in ceea ce ar putea fi cea mai agresiva masura de acest fel impotriva elitei economice ruse, au anuntat miercuri…

- Statele Unite vor acorda ajutoare umanitare - alimente si medicamente - in valoare de 2,5 milioane de dolari venezuelenilor care se refugiaza in Columbia, au anuntat marti oficialitati americane. SUA intentioneaza sa ajute si alte tari care primesc refugiati, daca situatia din Venezuela se inrautateste.…

- Trei femei si un barbat inarmat care le tinuse ostatice in California intr-un camin pentru veteranii de razboi au fost gasiti morti in camera in care erau baricadati, un sfarsit tragic dupa o zi intreaga in care politia a incercat sa-l convinga pe barbat sa iasa si sa se predea, potrivit autoritatilor…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a declarat miercuri ca se asteapta ca primul transport cu arme din Statele Unite sa ajunga in Ucraina in cateva saptamani, transmite Reuters. In luna decembrie, SUA au provocat iritarea Moscovei dupa ce au aprobat furnizarea de arme pentru a sprijini Ucraina in…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui plan, relateaza Reuters.…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat marti o vizita inedita pe Inaltimile Golan ocupate, in apropierea frontierei cu Siria, si i-a avertizat pe inamicii Israelului sa nu-i "testeze" determinarea, informeaza Reuters. Netanyahu a pus in garda impotriva oricarei incercari a Iranului…