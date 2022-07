Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 22 iunie 2022, ora 18.00, la Casa de Cultura a Studentilor Bucuresti din Calea Plevnei nr. 61, sect. 1, va avea loc festivitatea de aniversare ”65 de ani de la crearea primului fotocineclub din Romania” . ”In seara zilei de 23 mai 1957, la Casa de Cultura a Studentilor București a avut loc…

- Departamentul pentru Dezvoltare Durabila, din cadrul Guvernului Romaniei, a prezentat stadiul elaborarii Codului Roman al Sustenabilitații, un nou cadru care sa serveasca raportarii de sustenabilitate a companiilor. Codul Roman al Sustenabilitații este un instrument inspirat dupa modelul german, replicat…

- Meteorologii au emis marți un cod roșu de furtuni pentru București și a fost emis și o avertizare Ro Alert. In mai mult zone din București a plouat cu grindina, iar pompierii au fost chemați sa intervina pentru a indeparta copacii doborați de vant. Mai multe zboruri au fost anulate pe Otopeni din cauza…

- Un cinematograf cu un „plafon” plin cu milioane de stele, cu bean bag-uri așezate pe iarba in loc de fotolii de cinema și cu atmosfera boema te așteapta la Iulius Town in acest weekend. Flight Cinema in My Town revine și aduce cinefililor cadrul ideal pentru vizionarea filmelor in aer liber. Tot in…

- Dupa doi ani de pandemie, timp in care mobilitatea a fost redusa foarte mult, dorința de mișcare și de competiție a devenit poate mai mare ca oricamd. Acesta este și motivul pentru care, copiii din comuna Periș, au pariat pe sport, susținuți fiind in aceste activitați de cadrele didactice și de primarie.…

- Volumul total al inchirierilor in trimestrul I in București a fost de aproximativ 65.000 mp, o cifra similara cu aceeasi perioada a anului trecut și cu 10.000 mp mai mult decat in T1 2020, conform datelor de cercetare ale Crosspoint Real Estate. Cu toate acestea, interesul chiriașilor ramane moderat…

- In ultimele zile, odata cu accelerarea procesului de reluare a activitaților comerciale din Shanghai, spațiile de retail care satisfac standardele antiepidemice sunt redeschise publicului. In zonele de precauție, se aplica masura „numar limitat de persoane in anumite spații”. Locuitorii fac cumparaturile…