Caravana Institutului ”Marius Nasta” pentru depistarea tuberculozei în județul Timiș Pana pe data de 26 mai, Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București ofera servicii medicale gratuite locuitorilor din zonele rurale din județul Timiș, unde se inregistreaza cazuri de tuberculoza. Conform datelor statistice, incidența tuberculozei in județul Timiș este de 38,7 cazuri la suta de mii de locuitori, valoare inregistrata in 2022 de Programul Național de Prevenire și Control al Tuberculozei. Este vorba despre o caravana medicala dotata cu aparatura de radiologie de ultima generație, diagnostic molecular rapid – teste GeneXpert – cea mai avansata metoda de identificare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Peste 1.200 de clujeni din opt comune au fost testati gratuit, in luna martie, in cadrul campaniei nationale de screening pentru depistarea tuberculozei (TBC), desfasurata printr-un proiect al Institutului Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti, a informat, luni, Consiliul Judetean Cluj."Consiliul…

- Consiliul Județean Cluj a sprijinit Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București in derularea la nivelul județului Cluj, in perioada 6-31 martie a.c., a unei campanii de screening pentru depistarea tuberculozei. Desfașurata in cadrul proiectului cu finanțare europeana POCU „Organizarea…

- Consiliul Județean Cluj a sprijinit Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București in derularea la nivelul județului Cluj, in perioada 6-31 martie a.c., a unei campanii de screening pentru depistarea tuberculozei. Desfașurata in cadrul proiectului cu finanțare europeana POCU…

