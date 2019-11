Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, mai multe atentionari nowcasting cod galben de ceata, valabile in orele urmatoare. Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa, pe mai multe drumuri din 5 judete.Citește și: Mugur Isarescu, lovitura…

- Ajutoare de urgenta de la stat, in valoare de 1.073.250 lei, vor fi acordate unui numar de 299 de familii si persoane singure aflate in situatii critice din mai multe judete, printre care si Gorjul. Decizia a fost luata de Guvern in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile judetene pentru…

- Ajutoare de urgenta de peste 1.000.000 lei pentru 299 familii si persoane singure, aprobate de Guvern 299 de familii si persoane singure aflate in situatii critice vor primi ajutoare de urgenta in valoare de 1.073.250 lei. Decizia a fost luata de Guvern in baza anchetelor sociale efectuate de agentiile…

- Meteorologii anunta ca 26 de judete se afla joi sub cod galben de ceata, vizibilitatea fiind scazuta izolat si sub 50 de metri.Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila, Ialomita, Buzau, Prahova, Calarasi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Dambovita, Covasna, Brasov, Sibiu, avertizarea este valabila…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in 14 judete din Transilvania si Moldova, in ora urmatoare, potrivit AGERPRES. Potrivit meteorologilor, pana la ora 09:00, in judetele Covasna, Brasov, Harghita, Salaj, Cluj, Bistrita-Nasaud,…

- Sectorul antreprenorial, administrațiile publice, afacerile private, dar și segmentul administrat direct de autoritațile publice intampina adesea piedici atunci cand vine vorba de partea de dezvoltare. Uneori elementul birocratic este cel care cauzeaza intarzieri, alteori organizarea defectuoasa face…

- In cazul municipiilor, Iasul, ce are aproximativ 75 de mii de angajati (peste 83 de mii daca am adauga si angajatii din 34 de puncte de lucru ale unor companii ce activeaza in industrie si in servicii de tip outsourcing al caror centru social se afla in alte orase din tara), e urmat de Galati (60,7…